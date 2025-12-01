3000 dollars la nuit pour dormir à côté des lapins
Un documentaire de Rémi Delescluse
Un documentaire de Rémi Delescluse
Nichée sur la côte sud-ouest de la Norvège, Stavanger est bien plus qu’une simple escale : c’est une destination...
La Tunisie arnaque les touristes avec des décors d’anciens villages
L’école de marine à Séville est à l’origine située dans le magnifique Palais de San Telmo, aujourd’hui siège du...
Un des lieux les plus emblématiques de New York.
Tour du monde des campings à l’accent français. Du Mexique au Portugal, du Québec à l’Espagne, des aventuriers se...
Symbole de contre culture et de rêve américain, San Francisco et son Golden Gate attirent. C’est la destination américaine...
A quelques kilomètres de Berck, station balnéaire prisée de la Côte d’Opale, Denis et Christine ont repris en gérance...
Il existe des endroits envoutants, hors du temps et de la logique commune. Imaginez, au milieu d’une réserve naturelle,...
Le jade, pierre sacrée de couleur verte, a longtemps été l’or de la civilisation Maya, détenant une grande importance dans...
Le deuxième plus grand département français n’est pas uniquement un territoire de plages aux sables fins : sa majeure...
Découverte exceptionnelle de peintures rupestres cachées dans un paysage calcaire qui, grâce à son éloignement, préserve des trésors archéologiques...
Toujours en voyage au Cap-Vert, les vents puissants qui soufflent sur l’île de Sal gardent les gars de OuiSurf...
Le restaurant Ginette est une institution dans les Pyrénées-Orientales. Monté et démonté chaque été, il s’est installé cette année...
Un film documentaire de Claire Judrin et Fabrice Vacher, Avenue Jenny Films Production.
Au Népal, dans la région de Mustang, une vieille tradition prétend que toute personne qui ne possède pas un...
Grace a leurs danses sacrées, les Yolgnu parlent aux crocodiles.
La réserve de Nariva s’étend sur 7 000 hectares sur la côte est de Trinidad. L’une des îles les...
L’Andalousie, cette région emblématique du sud de l’Espagne, est un véritable joyau culturel et historique. Parmi ses trésors les...
Cette semaine Carine Aigon nous emmène dans une ville d’art et d’histoire… Aix-en-Provence, le pays de Paul Césanne, entre...
Entre les années 30 et 60, la traversée transatlantique a connu ses heures de gloire. Depuis, l’avion a largement...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site