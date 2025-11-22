A bord de l’Hermione, réplique parfaite de la frégate de La Fayette, ils font leurs premières armes de navigateurs. Des jeunes de tous horizons qui affrontent leurs peurs.
A bord de l’Hermione, réplique parfaite de la frégate de La Fayette, ils font leurs premières armes de navigateurs. Des jeunes de tous horizons qui affrontent leurs peurs.
Madinina, l’île aux fleurs est l’autre nom d’une des perles de la Caraibe, la Martinique. Par-delà l’image de ses...
Pollution industrielle, dégazages sauvages, algues vertes ou encore pollution domestique, des plages qui devraient faire le bonheur des vacanciers...
Immersion dans l’hôtel de luxe Burj al Arab à Dubaï.
Quand on est au bout du monde, la vie est rude !
Chercher le soleil en plein mois de décembre est devenu l’un des plaisirs les plus recherchés par les voyageurs...
La Sardaigne, deuxième plus grande île de la Méditerranée après la Sicile, est une destination prisée pour ses plages...
Richard Gere, Beyoncé, Penelope Cruz, Mariah Carey ou encore Lindsay Lohan. Les stars sont de plus en plus nombreuses...
On l’a surnommée le Saint-Tropez des Alpes et pour cause c’est la station de sports d’hiver la plus prisée...
La capitale britannique est l’une des villes les plus visitées au monde, donc l’une des plus connues, mais il...
Découvrez 7 merveilles du monde moderne. 00:00 Sommaire du documentaire 00:42 La Grande Muraille, Chine : une structure historique...
Le Costa Rica, malgré sa petite taille, est une destination prisée pour le tourisme vert, offrant des forêts tropicales,...
Sur la côte sud-ouest de la Papouasie occidentale, nous sommes en immersion avec l’un des peuples les plus terrifiants...
Ce sont des îles forts méconnues des Français… Elles ne sont pourtant qu’à quelques encablures de la côte normande....
Ali, 10 ans, habite dans le village de Al-Saadi, au coeur du désert de Ras al-Khaïmah, l’un des sept...
Le Pacifique est le dernier espace maritime qui fut exploré par les Européens. Au XVIIIe siècle, James Cook fut...
Nous retrouvons Sophie au pied de la Tour Eiffel. C’est à Paris que nous retrouvons notre globe trotter. Elle...
Mâcon, Dijon, Vézelay et Cluny, Beaune et Cîteaux… Clos-Vougeot, Nuits-Saint-Georges… Luxuriance de la cuisine et des vins, parmi les...
L’acteur finlandais Ville Haapasalo dévoile en plusieurs étapes les magnifiques paysages de l’Altaï. Dans cet épisode, il visite une grotte...
Rio de Janeiro, souvent désignée simplement sous le nom de Rio, est la deuxième plus grande ville du Brésil...
Jérôme Pitorin se rend en Louisiane, dans le Sud des Etats-Unis, au pays du gombo, du jazz, et des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site