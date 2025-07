Documentaire

« A la frontière de l’Inde et du Népal s’étend la terre des Radjis, dans le Terai, une région isolée à l’ouest du pays, faiblement peuplée mais riche de contes et de légendes. Christophe Cousin, un flambeau à la main, rencontre ses premiers Radjis au fond de la nuit, les pieds dans l’eau. Une maigre pêche nocturne pour point de départ à son itinérance. Les pêcheurs s’avèrent chercheurs d’or. Puis les chercheurs d’or lui indiquent le chemin qui le conduira parmi les chasseurs de miel. Les Radjis ont du goût pour l’inaccessible…

Grimpeurs émérites, ils sont chasseurs de miel risquent leur vie pour aller chercher, à la cime des arbres, le nectar qui leur permettra de faire perdurer la tradition. Car « Ici, on ne fait pas ça pour gagner sa vie, on fait ça parce qu’il vaut mieux tomber d’un arbre que tomber dans l’oubli »… Un nomade a parlé. »

Un documentaire de Christophe COUSIN.