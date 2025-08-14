En 1987, 82% des enfants de 12 ans avaient eu au moins une carie. En 2006, ils ne sont...
Qu’est-ce que les états modifiés de conscience permettent dans le domaine de la santé mentale et physique ? Comment...
Le premier enfant de Maryline et Nicolas est atteint de la maladie d’Angelman, une maladie rare qui ne touche...
Baptiste, 3 ans, est atteint du syndrome d’Angelman, une maladie rare qui l’empêche de se développer au même rythme...
La pratique du jeûne a gagné récemment une certaine popularité avec l’idée que le moment où nous mangeons influe,...
Lorsque les températures grimpent et que la chaleur devient accablante, il est crucial de protéger nos tout-petits, particulièrement vulnérables...
En août, la nature nous offre une abondance de fruits et légumes gorgés de soleil, parfaits pour profiter de...
Les patients du professeur Salkovkis sont sur la bonne voie mais pour le thérapeute, ce n’est qu’une étape. Le...
Peur de l’avion, du vide, de l’eau, de la foule… les phobies peuvent handicaper sérieusement les congés de nombreux...
La plus grosse épidémie de 21ème siècle est en préparation : La dépression, il y a déjà plus de...
La surdité de perception affecte la capacité d’une personne à entendre les sons avec clarté. Contrairement à la surdité...
Les piercings sont des ornements corporels populaires, mais il arrive un moment où l’on souhaite les retirer, que ce...
Le sauna, une pratique ancestrale venue des pays nordiques, est aujourd’hui prisé dans le monde entier pour ses nombreux...
Une étude de Santé Publique France révèle une hausse inquiétante des cancers chez les 15-39 ans en France. Les...
Les antidépresseurs sont souvent prescrits pour traiter divers troubles de l’humeur, tels que la dépression et l’anxiété. Bien qu’ils...
Spécialiste de l’autisme, le professeur Baron-Cohen a travaillé sur la différence entre le cerveau de l’homme et celui de...
La lavande, avec sa teinte violacée distinctive et son parfum envoûtant, est plus qu’une simple fleur. Elle évoque les...
Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le CBD n’est pas une drogue. Cette substance, le cannabidiol jouit...
En France, un patient peut choisir de se faire soigner dans un hôpital public comme dans une clinique privée....
Dans un monde où l’interconnexion entre divers domaines devient de plus en plus évidente, les matériaux jouent un rôle...
