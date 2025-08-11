Documentaire

Cet archipel des Caraïbes, aux 700 îles et îlots coralliens, était véritable havre de paix pour les amoureux de l’océan.

Nourries par les courants chauds du Gulf Stream, ses eaux peu profondes offrent aux voyageurs une mer cristalline, foisonnante de vie, faisant des Bahamas une des destinations les plus prisées pour la découverte des fonds marins.

Préparez-vous à faire la rencontre d’espèces impressionnantes !

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Bahamas, the heart of the Ocean »

Réalisation : Laurent Chalet

