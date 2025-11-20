Documentaire

L’Egypte ancienne a donné au monde les monuments les plus extraordinaires de toute l’humanité. Son histoire longue de 3500 ans s’arrête brutalement 30 ans avant notre ère par la mort du dernier pharaon, fils de Cléopâtre.

Mais cette civilisation extraordinaire n’a pas disparu pour autant. Lorsqu’au 19eme siècle, Jean-François Champollion perce le secret des hiéroglyphes, l’écriture des anciens égyptiens, le monde comprend ce qu’il leur doit…

L’architecture, les nécropoles, la construction navale et la langue copte des chrétiens égyptiens plongent leurs racines dans cette histoire millénaire. L’Egypte contemporaine est bien la fille de l’Egypte antique.

Documentaire : Eternal Egypt – Legacy

Réalisation : Richard LEBEAU et Romain FLEURY

