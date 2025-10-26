Documentaire

La décolonisation se fait en deux phases. La première s’étend de 1945 à 1955 et touche surtout les pays du Proche et Moyen-Orient, ainsi que l’Asie du Sud-Est. La seconde phase commence en 1955 et concerne essentiellement l’Afrique du Nord et l’Afrique noire.

Il existe des événements qui ont bouleversé le monde de l’histoire contemporaine. Planète Bac – Quand le monde bascule – en a sélectionné 26 et les a scénarisés selon une trame commune reprenant en détail leur chronologie.

Menés à la manière d’une enquête, ces documentaires de grande qualité produits à partir d’images d’archives, de photos d’époques inédites et de cartes en 3D, vous garantissent d’être l’outil original, ludique et efficace pour bien comprendre et retenir les évènements clefs du programme de terminale.