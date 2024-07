Documentaire

Abandonnées aux intempéries, à la rouille, à la mousse et aux herbes folles, les automobiles de la première moitié du XXe siècle suscitent une étrange fascination. Parquées dans des cimetières de voitures en France, aux États-Unis, en Suisse, en Autriche et en Allemagne, ces « belles au bois dormant », en fusion avec la nature, attirent de nombreux collectionneurs et passionnés.

Disponible jusqu’au 02/08/2024