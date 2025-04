Documentaire

Comment la bicyclette, née à l’aube du XXe siècle, a-t-elle contribué à l’émancipation féminine ? Entre exploits sportifs, tours du monde et engagement dans la Résistance, ce documentaire brosse le portrait de pionnières en partie oubliées, qui ont conquis leur liberté à coups de pédale.

À la fin du XIXe siècle, le vélocipède moderne, enfin stable, connaît un formidable engouement. Tandis que des médecins s’évertuent à dénoncer ses « dangers » pour le « sexe faible » (frottements lubriques, stérilité, visages défigurés par la vitesse…), des femmes défient l’ordre établi, s’affranchissent des codes vestimentaires en vigueur – avec la naissance du bloomer, une sorte de jupe-culotte – et goûtent à une liberté de mouvement inédite en enfourchant leur deux-roues. Parmi ces audacieuses, certaines vont accomplir des exploits inouïs et mener des combats essentiels grâce à cette invention : la journaliste et militante allemande Amelie Rother ; l’aventurière Annie Londonderry, juive lettonienne immigrée à Boston vers 1875, première femme à boucler un tour du monde à vélo ; l’Afro-Américaine Kittie Knox, qui fit brièvement tomber les barrières raciales et de genre en devenant membre de la ligue américaine de cyclisme ; la cascadeuse belge Hélène Dutrieu ; la coureuse transalpine Alfonsina Strada, qui prit part à deux Tours d’Italie ; la résistante française Jeanne Bohec, surnommée « la plastiqueuse à bicyclette »… Après-guerre, des championnes, comme la Belge Yvonne Reynders et la Française Jeannie Longo, vont à leur tour braver le sexisme pour s’imposer dans le sport de haut niveau.

Échappées libératrices

« La bicyclette a fait plus pour l’émancipation des femmes que n’importe quelle chose au monde », affirmait en 1896 la militante américaine des droits civiques Susan B. Anthony. En retraçant, à travers une foule d’archives et avec l’appui de ceux (journalistes, auteurs, historiens…) qui ont contribué à sortir de l’ombre les destins de ces pionnières déterminées, ce documentaire souligne le rôle fondamental joué par le vélo dans la libération des femmes et la lutte pour l’égalité des sexes.

Documentaire de Juliette Senik (2023, 53mn)

Disponible jusqu’au 02/06/2025