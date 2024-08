Documentaire

L’éléphant de mer évolue dans deux univers radicalement différents. Sur terre, l’éléphant de mer vit sous le règne des instincts primaires… et de la brutalité. En mer, il mène la vie silencieuse et nomade du meilleur plongeur de la planète. Depuis 10 ans, Russ Andrews sonde les mystères de l’existence de cet animal qui ne cesse de l’émerveiller. Bien qu’ils aient failli disparaître, les éléphants de mer abondent aujourd’hui dans l’océan et Russ Andrews est persuadé que plus nous apprenons à les connaître, plus ils ont de chances de survivre. Sur les côtes du centre de la Californie, c’est jour de fête sur la plage d’Año Nuevo