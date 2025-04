Documentaire

49% des françaises assument avoir déjà utilisé un sex-toy au moins une fois dans leur vie. Le sex toy, une longue histoire… Ces petits objets pour se faire plaisir dans l’intimité ont la côte et ce n’est pas nouveau ! Les sextoys existent depuis la préhistoire sous des formes très très variées. C’est surtout l’arrivée d’Internet qui a libéré leur usage, ainsi on peut facilement et discrètement en profiter sur. Aujourd’hui, il n’est plus question de légumes tordus ou de pénis en pierre. Ils sont pop, colorés et ciblent particulièrement les femmes.