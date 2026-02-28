L’économie de chauffage électrique est devenue une priorité essentielle pour de nombreux foyers, en particulier dans un contexte de...
Inflation, hausse des prix, pouvoir d’achat sous pression… Pour des millions de familles françaises, s’habiller coûte de plus en...
Longtemps considéré comme un format de niche, le documentaire connaît aujourd’hui un véritable essor auprès du public français. Qu’il...
L’assurance est un pilier fondamental de notre tranquillité d’esprit moderne. Nous souscrivons à des contrats pour protéger notre patrimoine,...
Le calendrier de l’Avent n’a jamais été aussi plébiscité qu’aujourd’hui. Preuve en est avec une offre qui ne cesse...
Nous nettoyons régulièrement nos sols, nos plans de travail et nos sanitaires. Pourtant, certains objets du quotidien que l’on oublie...
Le déploiement massif du compteur Linky en France a marqué un tournant technologique sans précédent dans la gestion de...
L’obscurité s’installe, et avec elle, une angoisse sourde pour des milliers de foyers français chaque année. La punaise de...
Entre mandataire et concessionnaire, comment choisir sa voiture au meilleur prix ?
Trouver le cadeau parfait peut s’avérer être un véritable casse-tête, surtout lorsqu’on souhaite offrir quelque chose d’original, de marquant...
En Suisse, grimper dans un taxi c’est presque un luxe, tant les tarifs sont élevés. ABE a même constaté...
La Légion d’honneur représente la plus haute distinction nationale française, récompensant les mérites éminents militaires ou civils rendus à...
La trottinette électrique est désormais un engin utilisé quotidiennement pour se déplacer. Par conséquent, ses différentes pièces mécaniques finissent...
Tout Compte Fait revient sur les nouveaux acteurs du low cost qui font leur apparition dans le secteur de...
Instagram est devenu l’un des réseaux sociaux les plus prisés pour développer sa visibilité, que l’on soit influenceur, marque,...
Une multitude d’applications sont disponibles pour vous permettre d’utiliser votre smartphone et votre ordinateur de façon plus efficace. Que...
Autrefois, le calendrier de l’avent était simplement une boîte en carton avec des chocolats pour les enfants. Mais aujourd’hui,...
Télécharger des vidéos YouTube en toute simplicité Si vous êtes un passionné de contenu en ligne, vous avez probablement...
L’entretien de nos literies est essentiel pour garantir un sommeil sain et réparateur. Parmi les éléments souvent négligés, la...
La pandémie de COVID-19 a engendré des bouleversements importants dans de nombreux aspects de nos vies, y compris nos...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site