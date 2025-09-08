Le boom démographique en Afrique a entraîné un besoin croissant de nourriture et surtout de viande. Dans le même temps, les éleveurs traditionnels, qui fournissent l’essentiel de la viande rouge consommée par les villes peuplées d’Afrique centrale et occidentale, font face à une situation de plus en plus difficile. Les bergers peuls, grande ethnie originaire de Nubie, ont été parmi les premiers touchés. De la Mauritanie au Soudan, ces nomades, au savoir-faire remarquable et à l’élevage souple et indépendant, ont apporté de la valeur à des pays entiers de la région sahélienne grâce à leurs nombreux troupeaux de zébus et de moutons. De plus, les chercheurs ont évalué que leur forme de reproduction, de migration et de pâturage est la mieux adaptée à ces régions d’Afrique.
Réalisateur : Clara Ott & Eric Ellena