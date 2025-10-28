Les enfants, une clientèle peu coûteuse pour les cantines scolaires
Les bananes séchées, également appelées chips de banane, sont des collations délicieuses et pratiques qui plaisent aux petits comme...
Les cuisines de Disneyland, prêtes pour nourrir les plus voraces
Le chef étoilé Thierry Marx et l’enseignant-chercheur Raphaël Haumont ont fondé ensemble en 2013 le CFIC (Centre Français d’Innovation...
En Colombie, la cuisine est l’une des traditions héritée de la fusion des ingrédients, des pratiques culinaires de peuples...
Selon une récente enquête menée par l’association Consommation, logement et cadre de vie, publiée en décembre 2009, 70% des...
Dans certains clos du Val de Loire, l’exposition au soleil des vignes est favorisée par des murs : on...
Voyage à la rencontre des derniers défenseurs de la devise des relais routiers, des restaurants indispensables aux camionneurs, qui...
C’est un goût qui rappelle l’enfance : la tartine qui dégouline de pâte à tartiner au petit-déjeuner ou à...
Cette clandestine survit en faisant des raviolis chinois dans sa cuisine. 23 euros les 100 raviolis, le chinois le...
Fini les cocktails ringards! Depuis quelques années, les mixologistes inventent des recettes de plus en plus surprenantes. Betteraves, romarin...
Reportage sur la mode des labels régionaux avec un focus sur les labels « Produit en Bretagne » et « Terroirs de...
D’après une estimation, plus d’un milliard de tonnes de denrées alimentaires sont jetées chaque année dans le monde. Dans...
La limonade… . un savant mélange pétillant de jus de citron, d’eau et de sucre. Avec l’arrivée des colas...
Dans les Préalpes autrichiennes, on récolte les alises, petites baies rares aux saveurs subtiles. La cueillette demande patience et...
Pain brioché à base de fruits confits et de pâte d’amande, le stollen est indissociable de la ville de...
Enclavée entre le lac de Constance et les Préalpes, la Suisse orientale offre des conditions idéales à l’épanouissement des...
Le saucisson est une charcuterie emblématique de la gastronomie française, prisée pour son goût unique et sa texture savoureuse....
Ce n’est un secret pour personne, l’huile d’olive est bonne pour la santé ! Certains ont même décider de...
La Bretagne possède une identité très forte qui s’exprime dans la langue, les traditions, la musique mais aussi la...
