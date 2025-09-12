Cette véritable station-service volante peut transporter jusqu’à 111 tonnes de carburant et ravitailler simultanément 4 avions.
Le siège emblématique d’Air France à Roissy, véritable « ville dans la ville » de 60 000 m², abrite...
Dans un monde où la transition énergétique devient une urgence, l’aviation se retrouve au cœur des préoccupations écologiques. Si...
Mi-avion, mi-dirigeable, cet aéronef est très léger et peut rester dans les airs pendant 5 jours.
Le fait que le pilote éteigne ou atténue les lumières en cabine lors du décollage et de l’atterrissage n’est...
Déjà, elle n’est pas noire ! Elle fait référence à un enregistreur de vol, souvent de couleur orange pour...
Solar Impulse est un avion solaire révolutionnaire capable de voler jour et nuit sans polluer. Porté par Bertrand Piccard...
Alors que les énergies fossiles s’épuisent et que le nucléaire demeure une option risquée, l’aventure Solarstratos prouve que le...
Passionné d’aviation, Laurent Aigon a bricolé un simulateur de vol qu’il a installé dans la chambre de ses enfants....
L’équipe de C’est pas sorcier a eu le privilège de voler à bord du Zeppelin NT, un dirigeable dernier...
La réussite du ravitailleur à réaction KC 135 A – un appareil militaire – permit à Boeing d’acquérir au...
Le F-4 Phantom II est un avion militaire conçu par le constructeur américain McDonnell à partir de 1953. Il...
Le Lockheed F-104 Starfighter est un chasseur à réaction américain, mono-réacteur et supersonique qui a été construit à...
Aéroport Tenzing-Hillary, Lukla (Nepal) : souvent classé comme l’aéroport le plus dangereux du monde. C’est aussi celui de la...
L’Airbus A380 est un avion de ligne civil très gros-porteur long-courrier quadriréacteur à double pont, produit par Airbus. L’A380 est,...
2,6 milliards de passagers ont voyagé en avion en 2010 et le trafic aérien est en constante augmentation....
Mystère-Falcon est le nom de la famille d’avions d’affaires à réaction construits depuis 1963 par le constructeur français Dassault...
Le Grain de folie, c’est le nom du ballon à gaz construit par Vincent Leÿs. Et cette année encore,...
\r\n\r\nLa pluie, la grêle, le vent… En un éclair, le mauvais temps peut transformer un vol ordinaire en une...
Le 2 mars 1969, le premier avion franco-britannique supersonique effectue son premier vol avec André Turcat aux commandes. C’est...
Juillet 1900, Ferdinand ZEPPELIN, un industriel allemand fait décoller son premier dirigeable rigide, gonflé à l’hydrogène. Il mesure 125m....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site