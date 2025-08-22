Sylvie et Jean-Bernard ont grandi dans l’idée qu’ils avaient été abandonnés à la naissance. Mais ce frère et cette soeur ont découvert qu’il y avait peut-être une autre version de leur histoire. Tous les deux font partie des centaines d’enfants réunionnais envoyés en métropole dans les années 60 et 70 pour y être adoptés dans des conditions parfois discutables. Jean-Bernard et Sylvie sont-ils des enfants volés ? Ont-ils été abandonnés sans l’accord de leurs parents biologiques ? Nous les avons accompagnés à la Réunion. Un voyage sur les traces de leur passé pour faire la lumière sur leur étrange abandon.