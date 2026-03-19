La première année du gouvernement de l’Unité populaire, au Chili, après l’élection de Salvador Allende à la présidence de la République en septembre 1970.
La première année du gouvernement de l’Unité populaire, au Chili, après l’élection de Salvador Allende à la présidence de la République en septembre 1970.
Aujourd’hui, quand on parle de « gauchisme », c’est pour qualifier de façon méprisante les idées défendues par la gauche. Pourtant,...
Au début des années 1930, les ambitions impérialistes du Japon s’affirment progressivement sur le continent asiatique. En 1931, ils...
L’annonce de la mobilisation générale en août 1914 a transformé le visage de Montpellier, plongeant la capitale languedocienne dans...
Situé dans l’ancienne partie ouest de la ville, l’aéroport de Berlin-Tempelhof a marqué l’histoire du XXe siècle en même...
Le premier à exploiter cette idée, à été Gottlieb en 1976 avec le flipper Canada Dry. Bien que produit...
De juillet 1942à février 1943, le récit saisissant de la bataille de Stalingrad à travers des écrits d’habitants de...
La marche sur Rome, survenue en octobre 1922, demeure l’un des tournants les plus cruciaux de l’histoire politique européenne...
Le conflit planétaire qui a embrasé le globe entre 1939 et 1945 ne fut pas uniquement une confrontation brutale...
Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Kosovo, Macédoine : enquête sur la constitution de ces pays après l’éclatement de la...
En 1934, les Japonais, déterminés à garder le contrôle sur le Pacifique, élaborent le Yamato, le plus puissant des...
Après avoir conquis la Sicile, débarqué dans le sud de l’Italie et pris Naples, les Alliés entament leur marche...
Du printemps 1944 à la capitulation du Troisième Reich en mai 1945, les nazis ont organisé dans le plus grand...
Tchernobyl est une petite ville de l’Ukraine sur la rive septentrionale du bassin artificiel de Kiev. Tchernobyl est la...
6 991 bâtiments de guerre, 12 837 avions, 200 000 hommes… : le 6 juin 1944 débutait la plus...
Paris subit l’occupation allemande entre le 14 juin 1940 (arrivée des troupes allemandes) et le 24 août 1944. Cette...
Depuis qu’il préside la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, le général d’armée Irastorza a beaucoup lu...
\r\nUne plongée dans les coulisses de la présidence Nixon pendant le scandale du Watergate, à travers des images inédites...
Retour sur le destin et la disparition de François de Grossouvre, le conseiller et ami de François Mitterrand ....
S’il sera à jamais pour l’histoire le héros de la Résistance, Jean Moulin fut aussi, dissimulé derrière le pseudonyme de...
Martin Scorsese a toujours été fasciné par les gangsters. Dans « Casino », il plonge dans le Las Vegas des années...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site