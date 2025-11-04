Avec ses impressionnantes vagues, la Polynésie est le paradis des surfeurs. Une discipline pratiquée dès le plus jeune âge, et qui fait la renommée de la Polynésie dans le monde.
Avec ses impressionnantes vagues, la Polynésie est le paradis des surfeurs. Une discipline pratiquée dès le plus jeune âge, et qui fait la renommée de la Polynésie dans le monde.
C’est toute une aventure !
Le Maroc, souvent célébré pour Marrakech, Fès ou Chefchaouen, cache encore d’innombrables joyaux loin des foules. Ces endroits, discrets...
Paris comme vous ne l’avez jamais vue. Derrière ses monuments mythiques et ses boulevards animés, la capitale cache un...
Ils quittent leurs parents pour la première fois… Destination : une île bretonne et une colonie de vacances pleine...
Les salines de Maras sont exceptionnelles.
Partir en voyage en famille est une aventure qui peut créer des souvenirs inoubliables et renforcer les liens familiaux....
Coincé entre l’Océan Pacifique et la Cordillère des Andes, le Chili est le pays le plus riche d’Amérique Latine....
Magnifique expérience pour Ismaël Khelifa qui part de Chamonix pour rejoindre le départ du téléphérique le plus haut d’Europe....
Envie de découvrir les fonds marins les plus spectaculaires de la planète ? Bienvenue, aventuriers sous-marins ! Dans cet...
Rencontre savoureuse de Philippe Gougler et Martin Walker. Ce dernier est un écrivain écossais amoureux du Périgord. Véritable ambassadeur...
« Jouer avec le maître, être sur scène avec le maître, sur la même scène que lui, c’est une reconnaissance....
Un voyage de noces pas comme les autres. Le 9 juin 2007, Édouard et Mathilde se marient… et une...
Reportage en Australie consacré aux Français qui ont décidé de s’expatrier pour trouver un emploi dans ce pays à...
Pour la suite de l’aventure Weari, c’est de nouveau à Tiga que nous retrouvons Cédric. Avec Cale, vous découvrirez...
Ibiza est une île espagnole située dans la mer Méditerranée, réputée pour ses plages de sable fin, son eau...
Situé au milieu d’un désert de terre rouge, du haut de ses 350 mètres, le grand rocher d’Uluru domine...
Bienvenue dans les Sundarbans, une vaste mangrove irriguée par les bras du Gange, un lieu où la nature règne...
Au coeur de l’Iran, Ispahan s’étend au pied du mont Karkas. Cette ville est devenue au fil du temps...
Au cœur de l’océan Indien, l’île de La Réunion est un territoire à l’éco-système préservé. À 9000 kilomètres de...
Le château de Boussac – Le chevalier Du Guesclin- Les tapisseries d’Aubusson. Depuis les réserves du Mobilier national à...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site