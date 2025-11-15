Documentaire

Située à 4000 mètres d’altitude « La cité de plastique » est l’une des mines les plus hautes du monde. Elle doit son surnom aux toiles de plastiques que les orpailleurs utilisent pour fabriquer leurs tentes. Ce filon a été découvert il y a quelques mois et déjà plus de 3000 personnes habitent sur une portion de montagne devenue une gigantesque décharge. Découvrez cette nouvelle ruée vers l’or, où des dizaines d’hommes et de femmes viennent chaque jour chercher fortune, parfois au péril de leur vie.

Première diffusion : 30/07/2019

Un reportage de Sebastian PEREZ