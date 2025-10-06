La Manche est une région verdoyante à la beauté naturelle, qui régale les visiteurs de ses histoires de vikings et de sa gastronomie typique. Dans le Nord Cotentin, c’est un port de pêche au charme authentique qui attend les voyageurs, mais également un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale inédit, ou encore un biscuitier qui cultive un savoir-faire alléchant. Le Sud de la Manche met lui aussi en appétit avec les fameux homards de Chaussey, avant de dévoiler les beautés du Mont Saint-Michel et sa baie.
