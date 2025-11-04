Documentaire

Ils quittent leurs parents pour la première fois… Destination : une île bretonne et une colonie de vacances pleine de découvertes. Jeux, activités, équitation, moto, acrobranche, plage et émotions fortes rythment leur semaine.Certains surmontent la peur du départ, d’autres trouvent leurs premiers amis, ou vivent leurs premiers petits chagrins.

Encadrés par des animateurs passionnés, ces enfants apprennent la vie en groupe, la solidarité et la confiance en soi. Une belle aventure humaine, tendre et pleine de rires, qui célèbre l’enfance et la joie de grandir ensemble.