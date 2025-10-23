Documentaire

Avec ses 900 km de voies sécurisées et balisées : voies vertes, pistes cyclables, routes à faible circulation, reliant Nevers à l’Atlantique, la « Loire à vélo » est un itinéraire cher aux amoureux de la « petite reine ».

Quand on parle de la « Loire à Vélo », il est essentiel d’évoquer le charme des villes et villages de charme qui s’égrainent en route. Les habitats troglodytes, les vignes à flanc de coteaux, les îlots sauvages, et une gastronomie riche et gourmande, sont autant d’invitations à mettre un pied à terre.

Enfin, pas de « Loire à vélo » sans son fleuve… Il est le plus long fleuve de France, fort de ses 1 000 kilomètres, entre sa source en Ardèche, et l’estuaire de Saint-Nazaire, où elle donne le nom de Loire-Atlantique en s’offrant à l’océan. C’est aussi le fleuve le plus sauvage de France où vivent saumons, loutres, castors, silures, angéliques des estuaires et bien d’autres espèces.