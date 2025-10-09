Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, devient l’un des enjeux les plus stratégiques du conflit. Les immenses réserves pétrolières de la région attirent la convoitise d’Hitler : contrôler ce pétrole, c’était nourrir son armée et espérer dominer le monde.
De 1942 à 1943, la campagne allemande vise à s’emparer de ces richesses vitales. Mais les Soviétiques et leurs alliés, conscients du danger, sont prêts à employer les moyens les plus extrêmes — quitte à anéantir la ville elle-même — pour empêcher que ce pétrole ne tombe aux mains du Reich.
Une bataille décisive, où l’or noir devient une arme aussi puissante que les chars ou les canons.
Réalisateur : Robert Mugnerot