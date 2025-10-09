Documentaire

Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, devient l’un des enjeux les plus stratégiques du conflit. Les immenses réserves pétrolières de la région attirent la convoitise d’Hitler : contrôler ce pétrole, c’était nourrir son armée et espérer dominer le monde.

De 1942 à 1943, la campagne allemande vise à s’emparer de ces richesses vitales. Mais les Soviétiques et leurs alliés, conscients du danger, sont prêts à employer les moyens les plus extrêmes — quitte à anéantir la ville elle-même — pour empêcher que ce pétrole ne tombe aux mains du Reich.

Une bataille décisive, où l’or noir devient une arme aussi puissante que les chars ou les canons.

Réalisateur : Robert Mugnerot

