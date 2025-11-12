Documentaire

Réprimée, souvent victorieuse, elle fait vaciller plusieurs régimes. Elle, c’est la Génération Z, des jeunes entre 13 et 26 ans, mobilisés aux quatre coins du monde, pour demander plus d’égalité sociale et l’accès à des besoins vitaux. Indonésie, Philippines, Népal, Madagascar, Maroc, Pérou : leur colère, appuyée par un fort engagement sur les réseaux sociaux, a entraîné d’autres forces à sa suite — syndicats, ouvriers, agriculteurs, de toutes générations.

Loin de Mai 68, plus proche des printemps arabes, cette Génération Z réclame des droits élémentaires : vivre décemment, être en sécurité, pouvoir s’exprimer librement. Et surtout ils et elles veulent faire le ménage dans des classes politiques très corrompues.

Dans des pays où voter ne suffit plus, la GenZ chercher à inventer d’autres formes de démocratie, plus numériques, plus horizontales.Et pose une question essentielle : comment redonner une place réelle aux citoyens dans le pouvoir ?

