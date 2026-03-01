S’appuyant sur les révélations d’une télépathe russe, soit disant initiée au Tibet aux mystères de l’histoire occulté de la race humaine et sur les élucubrations de quelques autres spécialistes de l’ésotérisme, les maîtres à penser nazis vont bâtir leur propre philosophie. Elle va avoir pour objectif principal de promouvoir la race aryenne. Mélangeant légendes nordiques, héros germaniques et histoire des templiers, ils vont créer de toutes pièces ce « concept aryen » qui n’a en réalité aucun fondement historique, ainsi que toute une mystique païenne.