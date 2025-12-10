-
Article
Le 7 décembre 1941, une date marquée par l’attaque de Pearl Harbor, est l’un des moments les plus décisifs...
-
Podcast
Victorieuse mais épuisée au lendemain de la guerre de 1914-1918, la France fait face à une Allemagne qui n’accepte...
-
Documentaire
De 1914 à1918, durant plus de 54 mois d’une guerre totale, 10 millions d’hommes vont mourir au front. La...
-
Documentaire
Avant la catastrophe – la naissance de la dictature nazie raconte, à travers les pas et les mots de...
-
Podcast
La lèpre, infection de la peau connue depuis l’Antiquité, a la réputation d’être une maladie maudite. Les lépreux, stigmatisés,...
-
Documentaire
En voyageant dans le cinéma arménien soviétique de son enfance, la réalisatrice renoue avec son père défunt un dialogue...
-
Podcast
Paul Morand, diplomate mondain et écrivain acclamé, est rattrapé par l’Histoire après ses accointances avec Vichy. Réfugié en Suisse,...
-
Documentaire
Renault, fondée en 1898 par Louis Renault et ses frères, est devenue l’un des symboles majeurs de l’industrie française....
-
Documentaire
Documentaire sur la Révolution Cubaine, vue par ceux qui sont nés à Cuba et qui y ont grandi. C’est...
-
Documentaire
Le 4 décembre 1968, un tout nouveau ministère, celui de l’Immigration, créé par le gouvernement de l’Union nationale de...
-
Documentaire
Le 6 avril 1994, l’avion du Président de la République du Rwanda est abattu par deux missiles tirés par...
-
Documentaire
Nungesser et Coli sont deux pilotes émérites qui ont tenté de traverser l’Atlantique… au péril de leurs vies !...
-
Documentaire
Evocation de la Guerre 1914-1918 grâce aux objets du quotidien. A travers les très riches collections de l’Historial de...
-
Documentaire
Du 19 au 25 août 1944, Paris vit une semaine historique qui voit la capitale française retrouver sa liberté...
-
Documentaire
Du 20 Novembre au 07 Décembre 1917, les anglais utilisèrent pour la première fois dans l’histoire militaire en masse...
-
Documentaire
En URSS et dans ses pays satellites, une grave crise interne commence. Le peuple opprimé par un régime sévère...
-
Documentaire
Pour comprendre pourquoi et comment Hitler est devenu ce qu’il a été, il faut remonter jusqu’à son enfance, sa...
-
Documentaire
En juin 1942 les Américains ont disposé leur flotte, comprenant 4 porte-avions, au Nord-Est de l’île de Midway pour...
-
Documentaire
L’histoire de l’Allemagne nazie (et des principaux faits de la Seconde Guerre mondiale) depuis les grands rassemblements de fanatiques...
-
Documentaire
Ce documentaire retrace en toute objectivité la bataille des Dardanelles, le deuxième plus grand débarquement de l’histoire mondiale, grâce...