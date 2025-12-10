Ressources Dans la même catégorie

Article 7 décembre 1941 : Pearl Harbor Le 7 décembre 1941, une date marquée par l’attaque de Pearl Harbor, est l’un des moments les plus décisifs...

Podcast 1919 – 1939 : la grande solitude française Victorieuse mais épuisée au lendemain de la guerre de 1914-1918, la France fait face à une Allemagne qui n’accepte...

Documentaire Sa passion ? La guerre de 14-18 ! De 1914 à1918, durant plus de 54 mois d’une guerre totale, 10 millions d’hommes vont mourir au front. La...

Documentaire Avant la catastrophe – La naissance de la dictature nazie (1933-1936) Avant la catastrophe – la naissance de la dictature nazie raconte, à travers les pas et les mots de...

Podcast Spinalonga, l’île aux lépreux La lèpre, infection de la peau connue depuis l’Antiquité, a la réputation d’être une maladie maudite. Les lépreux, stigmatisés,...

Documentaire Mes fantômes arméniens En voyageant dans le cinéma arménien soviétique de son enfance, la réalisatrice renoue avec son père défunt un dialogue...

Podcast L’exil en Suisse de Paul Morand Paul Morand, diplomate mondain et écrivain acclamé, est rattrapé par l’Histoire après ses accointances avec Vichy. Réfugié en Suisse,...

Documentaire Renault, une histoire française Renault, fondée en 1898 par Louis Renault et ses frères, est devenue l’un des symboles majeurs de l’industrie française....

Documentaire Le rideau de sucre Documentaire sur la Révolution Cubaine, vue par ceux qui sont nés à Cuba et qui y ont grandi. C’est...

Documentaire Le Québec créé son propre Ministère de l’Immigration – 4 décembre 1968 Le 4 décembre 1968, un tout nouveau ministère, celui de l’Immigration, créé par le gouvernement de l’Union nationale de...

Documentaire Génocide au Rwanda, la folie meurtrière extrémiste Le 6 avril 1994, l’avion du Président de la République du Rwanda est abattu par deux missiles tirés par...

Documentaire Nungesser et Coli Nungesser et Coli sont deux pilotes émérites qui ont tenté de traverser l’Atlantique… au péril de leurs vies !...

Documentaire Les objets de la grande guerre – 10 – Ecrire la guerre Evocation de la Guerre 1914-1918 grâce aux objets du quotidien. A travers les très riches collections de l’Historial de...

Documentaire Ces inconnus qui ont libéré Paris Du 19 au 25 août 1944, Paris vit une semaine historique qui voit la capitale française retrouver sa liberté...

Documentaire La bataille de Cambrai Du 20 Novembre au 07 Décembre 1917, les anglais utilisèrent pour la première fois dans l’histoire militaire en masse...

Documentaire La Guerre Froide: les années 60 – Le printemps rouge (14/24) En URSS et dans ses pays satellites, une grave crise interne commence. Le peuple opprimé par un régime sévère...

Documentaire Hitler : enfance, vie & mort Pour comprendre pourquoi et comment Hitler est devenu ce qu’il a été, il faut remonter jusqu’à son enfance, sa...

Documentaire Juin 1942 : Midway En juin 1942 les Américains ont disposé leur flotte, comprenant 4 porte-avions, au Nord-Est de l’île de Midway pour...

Documentaire De Nuremberg a Nuremberg – Chapitre 1 #1 L’histoire de l’Allemagne nazie (et des principaux faits de la Seconde Guerre mondiale) depuis les grands rassemblements de fanatiques...