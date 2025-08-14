Documentaire

La cuisine guyanaise est comme ceux qui la font, cosmopolite, et pimentée. Le marché Central de Cayenne est tout aussi coloré que les plats cuisinés à partir des produits qui y sont vendus.

Là-bas, nous retrouvons Marie Thérèse Louis, une habituée. Avec 94% du territoire couvert de forêt, la Guyane, possède relativement peu de surfaces cultivées. Ces terres étant difficiles à travailler, les Mongs venus du Laos sont les grands pourvoyeurs de fruits et légumes du marché de Cayenne.

Mais les chefs de la région savent faire des miracles et avec eux, nous découvrons trois nouvelles recettes : le vivaneau Amazonas, le Tempura de crevettes et le Sandwich de Croupia au beurre de cardamone…

Tiré du documentaire : Savoureuses Escapades Lointaines – Guyane

Réalisation : Salvatore Guadagnino

