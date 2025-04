Documentaire

Le 22 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre cède pour quelques centaines de milliers d’Euros une des entreprises françaises les plus célèbres au monde, Moulinex, à son concurrent de toujours SEB. Résultat direct pour les salariés : quatre sites sont fermés en France, une poignée de part le monde et au total 5400 personnes sur le carreau. Près de 70 ans après sa création par l’entrepreneur Jean Mantelet, l’entreprise disparaît à jamais. Seule la marque demeure dans les rayons des supermarchés. Quelques mois après cette débâcle industrielle, nous avons cherché à rencontrer les acteurs directs et parfois indirects qui ont composé l’histoire de Moulinex. Les PDG et les cadres dirigeants ne se laissent pas approcher facilement, surtout quand leurs missions ont échoué à ce point. Il a fallu bien des relances et à nouveau de longs mois pour que la majorité d’entre eux acceptent de nous raconter, à leur manière, le jeu auquel ils ont participé et qui a conduit finalement plusieurs milliers de salariés droit dans le mur.

Réalisation : Gilles BALBASTRE