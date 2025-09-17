Même avec peu d’espoir d’avoir un impact contre les Allemands, la lutte pour la liberté s’est poursuivie. Les Juifs polonais du ghetto de Varsovie se sont soulevés face aux horreurs des camps de concentration nazis, des unités de l’armée allemande ont été nécessaires pour faire face à la situation. La Résistance française a été formée, et avec les raids Dambuster attaquant la Ruhr industrielle, les progrès alliés ont été lents mais sûrs.