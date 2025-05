Article

La cataracte est une affection oculaire courante qui touche principalement les personnes âgées, bien qu’elle puisse également survenir chez les plus jeunes dans certains cas. Elle se caractérise par une opacification progressive du cristallin, la lentille transparente située derrière l’iris, qui permet de focaliser la lumière sur la rétine.

Cette opacification entraîne une réduction de la vision, rendant les images floues et les couleurs moins vives.

Les origines de la cataracte sont variées. Le vieillissement est la cause la plus fréquente, mais d’autres facteurs peuvent contribuer à son développement. Parmi eux, on trouve une exposition excessive aux rayons ultraviolets du soleil, le tabagisme, le diabète, et l’utilisation prolongée de médicaments corticostéroïdes. Elle peut également être congénitale ou résulter de traumatismes oculaires.

Le principal symptôme de la cataracte est une diminution progressive de la vision, souvent décrite comme la sensation de regarder à travers un voile ou une vitre embuée. Les personnes atteintes peuvent également éprouver une sensibilité accrue à la lumière, des difficultés à voir la nuit, et un besoin fréquent de changer la prescription de leurs lunettes.

Heureusement, il existe des solutions thérapeutiques efficaces pour la traiter. Le traitement le plus courant et le plus efficace est la chirurgie. Cette intervention consiste à retirer le cristallin opacifié et à le remplacer par une lentille intraoculaire artificielle.

Cette opération est généralement réalisée en ambulatoire, sous anesthésie locale, et dure environ 30 minutes. Elle est réputée pour son taux de réussite élevé et sa capacité à restaurer une vision claire et nette.

Bien que la chirurgie soit la seule solution pour éliminer une cataracte déjà formée, certaines mesures préventives peuvent aider à ralentir sa progression. Il est recommandé de protéger ses yeux des rayons UV en portant des lunettes de soleil, d’adopter une alimentation équilibrée riche en antioxydants, et de surveiller les maladies chroniques comme le diabète.

De plus, éviter le tabac et limiter la consommation d’alcool peut également réduire le risque de développer une cataracte.