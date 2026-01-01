Documentaire

Londres, la ville où ont été écrites certaines des plus grandes histoires d’amour. Ville des théâtres et des comédies musicales, puissante capitale de l’Empire britannique, résidence d’une famille royale à la vie rêvée, mégapole cosmopolite et berceau de la musique pop, serait-elle le décor idéal pour les comédies romantiques ?

Sur les pas de Bridget Jones, véritable reflet de l’esprit britannique – rester calme et aller de l’avant, même dans les situations les plus embarrassantes – quelques Londoniens partent en quête d’amour et nous font découvrir leur ville.

Documentaire : Terres de Cinéma – Sur les traces de Bridget Jones (2017)

Un documentaire de Alice Doyard

