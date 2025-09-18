Les huiles essentielles sont des composés aromatiques extraits de plantes. Elles possèdent de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé...
Le baume du tigre, un remède à base de plantes largement utilisé dans les médecines traditionnelles asiatiques, a longtemps...
Depuis la crise sanitaire, les urgences pédopsychiatriques de Rennes n’ont jamais accueilli autant d’enfants en souffrance. Les soignants, les familles et...
La crise sanitaire a bouleversé aussi notre rapport à la médecine. Les télé-consultations qui permettent aux généralistes d’éviter le...
L’hygiène désigne l’ensemble des pratiques et des comportements visant à préserver la santé, à prévenir les maladies et à...
La consommation de café pendant la grossesse suscite depuis longtemps de nombreuses interrogations parmi les futures mamans. Le café,...
Les opioïdes sont une crise sanitaire majeure aux Etats Unis. En France, ils font de nombreux dégâts. Nous découvrons...
» Je veux faire cette opération pour être comme les influenceurs sur Instagram, comme les jeunes ». Deux femmes nous...
Rencontrez des gens souffrant de troubles cérébraux qui faussent leurs perceptions de la réalité, en déformant la vision du...
Le marché regorge de nombreux cachets brûleurs de graisses qui sont censés vous débarrasser de vos kilos superflus. Il...
Les caries dentaires sont une des affections bucco-dentaires les plus courantes. Elles se forment lorsque les acides produits par...
À l’approche de l’automne, la question de l’apport en vitamine D devient primordiale pour beaucoup. Cette vitamine, essentielle au...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Christel PetitCollin, écrivaine, conférencière et formatrice en développement personnel. Christel PetitCollin a, lors de...
Julien Kaibeck évoque les reflets de l’âme, les témoins de notre pouvoir de séduction, sujets de conversation dans toutes...
Aux États-Unis, 67% des adultes et près d’un tiers des enfants sont obèses ou en surpoids. Une maladie qui...
Conformes aux normes françaises, les produits dérivés du CBD sont les seuls produits à base de fleur de chanvre...
Actuellement, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits par leur apparence physique et corporelle. Que ce soit au niveau...
C’est un sujet qui a longtemps été tabou : presque une femme sur deux subit des violences physiques ou verbales...
Le stress est souvent défini comme l’incapacité à faire face à une situation déstabilisante, la plupart du temps parce...
Pendant ses vacances d’été en Allemagne, Sara Roumette a fait connaissance avec la médecine « Kneipp ».
