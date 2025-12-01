Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’impact d’une culture éthique sur le bien être au travail Cette conférence repose sur les résultats d’uneétude empirique réalisée dans le secteur de l’enseignement supérieur en 2019-2020. L’étude consiste...

Documentaire Les VTC, la bête noire des chauffeurs de taxis Quand les chauffeurs privés se mettent des bâtons dans les roues

Conférence La fascination du crime Fascinée par la psychologie et la question du passage à l’acte, Emma Oliveira a choisi de devenir profiler. Dans...

Documentaire Futur ex-mannequins Comment Adriana Karembeu, Eva Herzigova et Inès Sastre, 3 incontournables mannequins qui appartiennent au cercle très restreint des top...

Documentaire Devenir auxiliaire en puériculture – Quelles études, comment y arriver ? Ce documentaire sur les auxiliaires de puériculture se déroule à Paris, à la Crèche Saint-Fargeau et à la crèche...

Documentaire Coiffure : ils rêvent de devenir champions du monde ! Du 6 au 8 novembre 2010, 49 pays ont participé au championnat du monde de la coiffure. Un événement...

Documentaire Comment devenir directeur commercial à Genève ? Indépendamment de leur taille, toutes les entreprises ont besoin de commercialiser ses produits. Pour ce faire, elles recherchent des...

Documentaire Tension chez les gardiens de prison Pendant trois mois, nous avons suivi la vie quotidienne de surveillants dans les prisons françaises. Une plongée dans un...

Documentaire L’Auvergne, le nouvel eldorado de l’emploi ? Cette région rurale et volcanique, en plein coeur de la France, affiche des chiffres du chômage inférieurs à la...

Documentaire Les plongeurs de la gendarmerie nautique Lors de missions de protection, de contrôle de pêche, ou encore de surveillance de la navigation de plaisance et...

Documentaire Avec ou sans filtre – Benoît Lucchini Le Rédacteur en chef adjoint du « Guide du Routard » raconte les images de sa vie entre Monacia-d’Aullène et… partout...

Documentaire Pompiers, les soldats du virus Le Val-d’Oise est le huitième département de France le plus touché en nombre de morts par l’épidémie de coronavirus....

Article La vie d’un vétérinaire de garde : mythes et réalités Le travail d’un vétérinaire de garde est souvent associé à des images romantiques de sauvetage d’animaux la nuit et d’efforts héroïques...

Documentaire Cadences infernales – Profession guide de montagne #2 Glacier d’Aletsch : Les rescapés du premier cours se retrouvent pour tester leur capacité dans un monde aussi fascinant...

Documentaire Lyon : alerte rouge pour les pompiers Incendies, accidents de voiture, assistance aux personnes, les pompiers de la ville de Lyon sont sur tous les fronts...

Article Guide pour réussir vos événements d’entreprise Organiser un événement d’entreprise est bien plus qu’une simple formalité : c’est une opportunité stratégique pour renforcer la culture...

Documentaire Insolite, il a quitté l’armée pour devenir manucure Regroupant près de 2600 hommes et femmes, civils et militaires, les fusiliers marins et les commandos constituent l’une des...