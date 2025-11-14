L’Islande, terre d’extrêmes où nature et fête se côtoient. Des secouristes menés par Hulda arpentent déserts, rivières et pistes piégeuses pour sauver des touristes imprudents, tandis que Reykjavik vibre au rythme du Secret Solstice, entre sources chaudes et soleil de minuit.
On suit Livia, DJ française, jusqu’à un concert unique dans un tunnel de lave, Antoine, jeune chercheur venu traquer des « super bactéries » pour les biocarburants, et le quotidien apaisé de la « police la plus cool du monde ». Gastronomie déroutante, liberté des mœurs, optimisme viking et volcans majestueux : un voyage cap au nord, là où l’ordinaire n’existe pas.