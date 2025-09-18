Je vous propose de découvrir une activité sportive insolite en France. Vous avez du sûrement le voir pendant les vacances de Noël, des gens se baignent à la mer pour fêter le nouvel an. Un délire pour certain. Pour d’autres, il y a de réelles vertus thérapeutiques : drainage sanguin, élimination de la cellulite ou encore renforcement de l’immunité. C’est vrai que quand on se baigne dans une eau entre 7° et 11°, ça stimule à la fois l’épiderme et les cellules. Il y a donc des personnes en France qui se baignent à la mer toute l’année. Qu’il fasse beau temps ou qu’il pleuve, A quoi ressemble les baignades de ces courageux ? Est ce bon pour la santé ? Quels sont les dangers à éviter ? Un reportage en Normandie et à Marseille de Magalie TIERCELIN
Réalisateur : Magalie Tiercelin