Quatre témoins sont obsédés par la jeunesse éternelle. Ils refusent le temps qui passe et font tout pour rester jeunes. Maria est une mère de famille obsédée par l’idée de paraitre jeune. Tyler, un homme d’affaires, aime se déguiser en Spiderman. Dario ne supporte pas le temps qui passe au point de refuser de travailler. Lydwine est une jeune trentenaire, en quête de perfection physique.