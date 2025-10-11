Le cacatoès noir, un oiseau majestueux et fascinant, intrigue par sa beauté et son comportement singulier. Originaire d’Australie et...
Ervin nous montre ses shorts qu’il n’a jamais lavés
Bienvenue dans les coulisses du musée du Louvre à Paris, l’un des plus grands et des plus célèbres musées...
L’Aiguille du Midi est un sommet situé dans le massif du Mont-Blanc dans les Alpes françaises. Avec une altitude...
Ils sont berger, forestier, garde du Parc national ou apiculteur. En compagnie d’architectes, d’artisans et de botanistes, tous se...
Philippe nous fait découvrir la pratique des tatouages en Nouvelle-Zélande, notamment le moko, tradition maorie.
Lorsqu’on évoque les villes européennes perchées en haute altitude, plusieurs noms viennent à l’esprit. Toutefois, une ville se distingue...
La famille Vanes, égarée dans un labyrinthe flottant
Samucha vit dans les montagnes de Géorgie en Touchétie, avec les Touches, un peuple de bergers du Caucase. Cavalier...
Fidji compte plus de 300 îles disséminées au cœur du Pacifique Sud. Plus d’une centaine d’entre elles sont inhabitées....
Tour du monde des campings à l’accent français. Du Mexique au Portugal, du Québec à l’Espagne, des aventuriers se...
Il suffit de prononcer le nom de Norvège pour penser immédiatement aux paysages les plus spectaculaires du monde !...
Les longs voyages commencent toujours par un pas, alors partez avec «Carnet de Route» à la découverte des plus...
Direction le Limousin et plus particulièrement sur le célèbre Plateau de Millevaches. C’est les pieds dans l’eau à la...
Marrakech est le haut lieu du tourisme au Maroc. La ville rouge jouit d’un ensoleillement de 340 jours par...
Compostelle est l’un des plus beaux et célèbres chemins de grande randonnée. Un chemin toutefois pas comme les autres,...
A 30 ans, Marc et Léa ont quitté Bordeaux avec leur bébé de 10 mois pour vivre au Vanuatu,...
En mars 2013, neuf nouvelles cloches ont été installées en haut des tours. Un documentaire de Des racines et...
Une initiation aux mythes et croyances kanak, sur la trace des lutins mwakheny, kavere et maucis, de petits êtres...
L’heure de l’attaque a sonné pour la tribu Amazonienne ! Les Kayapós vivent au plus profond de la forêt,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site