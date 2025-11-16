Documentaire

S’il y a un train incontournable dans l’Ouest américain, c’est bien le California Zephyr. Sur cette voie ferrée qui descend de Denver vers la Californie, on croit revivre, avec un simple billet de train, l’épopée de la conquête de l’Ouest jusqu’aux rivages du Pacifique. Ce long voyage permet à l’écrivain voyageur Olivier Weber de traverser quatre États, Colorado, Nevada, Utah et Californie, tous aussi différents les uns que les autres, à travers des paysages fantastiques.

Depuis le Colorado et sa capitale Denver où a commencé la ruée vers l’or, la diligence d’acier grimpe vers les Rocheuses via des gorges à la vue époustouflante. Dans cette ascension à travers la chaîne montagneuse – et à une allure d’escargot, tant la pente est raide ! –, rien n’a changé depuis des lustres : la nature est vierge et les espaces infinis demeurent la plupart du temps dépourvus de constructions. Riche en rencontres avec des Américains de toutes conditions, le périple se poursuit jusqu’à San Francisco et son célèbre pont, le Golden Gate, dans une Californie qui ne cesse de se réinventer.

Documentaire : Le Monde vu du Train – USA

Écriture et Réalisation : Olivier Weber

