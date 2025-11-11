Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bosnie : comment vivre dans un pays morcelé ? Près de 60’000 personnes originaires de Bosnie-Herzégovine vivent en Suisse. La moitié d’entre eux ont fui la guerre qui...

Documentaire Ici, ils troquent pour survivre Cet épicier a remis le troc au goût du jour

Documentaire Lagos : survivre dans la ville la plus dangereuse d’Afrique Lagos, le cœur économique du Nigeria, palpite au rythme des richesses pétrolières mais aussi au rythme du désespoir des...

Documentaire USA : les premiers pas des indésirables Ils sont Salvadoriens, Honduriens, Mexicains. Chaque année des centaines de milliers d’entre eux tentent de franchir la frontière entre...

Documentaire À Kiev, ils vivent au rythme des bombardements Plongée au cœur de la bataille de Kiev. Alors que les troupes russes s’approchent de Kiev, des habitants ordinaires...

Documentaire Sibérie, le désert de glace | Les routes de l’impossible En Sibérie, Grigori et les habitants de Eiik sont confrontés chaque année au même problème. L’été, leur village est...

Documentaire Avortement, le paradoxe polonais La Pologne est désormais l’un des pays d’Europe doté des lois sur l’avortement les plus restrictives. Mais il n’en...

Documentaire Afghanistan : marathon risqué dans un pays en guerre Comment attirer les touristes dans un pays en guerre, surtout si celui-ci figure sur la liste rouge du ministère...

Documentaire Marseille, ils ont tué mon fils Imaginez que dans votre quartier, une à deux fois par mois, un jeune se fasse tuer par une kalachnikov,...

Documentaire Russie : touche pas à mon tsar Papillon vous emmène en Russie où un film sur le Tsar Nicolas II enflamme les esprits. Sur la pellicule...

Documentaire Phelophepa : le train des miracles Plus vaste que l’Allemagne, le Cap-Nord, avec son million d’habitants, est « aussi désertique que déserté », dit-on ici....

Documentaire L’île sans retour pour prédateurs 180 caméras, 400 employés, 280 prédateurs sexuels : bienvenue à Mac Neil Island, à 1h de Seattle. Ici, dans...

Documentaire Amyu, l’armée des hommes guêpes Dans les profondeurs de la forêt Amazonienne, au Nord du Brésil, Beptoy et Baka sont deux jeunes indiens Kayapo....

Documentaire Crues, récit d’une catastrophe Comment se relever et par où commencer quand votre village a été dévasté par les eaux ? Les habitants...

Documentaire Transports en commun: peut-on éviter la galère ? La galère dans les transports c’est le lot quotidien de bon nombre de Français. Retards, trains supprimés, grève à...

Documentaire Un procureur contre la ‘Ndrangheta Le procureur Nicola Gratteri a frappé au cœur la mafia calabraise, la plus puissante d’Italie. Plus de 350 membres...

Documentaire Chine : ils ont tué les immortels Dans la région de Bama, une province reculée et pauvre de la Chine, l’existence d’un nombre élevé de soi-disant...