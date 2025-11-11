Près de 60’000 personnes originaires de Bosnie-Herzégovine vivent en Suisse. La moitié d’entre eux ont fui la guerre qui...
Cet épicier a remis le troc au goût du jour
Lagos, le cœur économique du Nigeria, palpite au rythme des richesses pétrolières mais aussi au rythme du désespoir des...
En Colombie, prendre soin de soi est important.
Ils sont Salvadoriens, Honduriens, Mexicains. Chaque année des centaines de milliers d’entre eux tentent de franchir la frontière entre...
Plongée au cœur de la bataille de Kiev. Alors que les troupes russes s’approchent de Kiev, des habitants ordinaires...
La Yougoslavie manque à certains…
En Sibérie, Grigori et les habitants de Eiik sont confrontés chaque année au même problème. L’été, leur village est...
La Pologne est désormais l’un des pays d’Europe doté des lois sur l’avortement les plus restrictives. Mais il n’en...
Comment attirer les touristes dans un pays en guerre, surtout si celui-ci figure sur la liste rouge du ministère...
Imaginez que dans votre quartier, une à deux fois par mois, un jeune se fasse tuer par une kalachnikov,...
Papillon vous emmène en Russie où un film sur le Tsar Nicolas II enflamme les esprits. Sur la pellicule...
Plus vaste que l’Allemagne, le Cap-Nord, avec son million d’habitants, est « aussi désertique que déserté », dit-on ici....
180 caméras, 400 employés, 280 prédateurs sexuels : bienvenue à Mac Neil Island, à 1h de Seattle. Ici, dans...
Dans les profondeurs de la forêt Amazonienne, au Nord du Brésil, Beptoy et Baka sont deux jeunes indiens Kayapo....
Comment se relever et par où commencer quand votre village a été dévasté par les eaux ? Les habitants...
La galère dans les transports c’est le lot quotidien de bon nombre de Français. Retards, trains supprimés, grève à...
Le procureur Nicola Gratteri a frappé au cœur la mafia calabraise, la plus puissante d’Italie. Plus de 350 membres...
Dans la région de Bama, une province reculée et pauvre de la Chine, l’existence d’un nombre élevé de soi-disant...
De la sagesse sacrée des Hogons du Mali aux sultans musulmans du Niger, ce voyage explore les traditions en...
