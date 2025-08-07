Durant l’été, ils sont 1 500 000 (étudiants, professionnels et même retraités) à trouver un travail. On les appelle les saisonniers. Ils sont serveurs, plagistes, vendeurs de beignets, moniteurs de sport… Ils profitent de nos vacances pour gagner leur vie.
Mais les conditions de travail sont rudes, malgré une ambiance folle ! Bienvenue dans l’univers du saisonnier !