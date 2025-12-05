On a rarement vu plus émouvant !
On a rarement vu plus émouvant !
Il ne vaut mieux pas toucher à l’élevage des fourmis…
Pour les chats domestiques, tous les jouets du monde ne valent pas une simple boîte en carton. Mais pourquoi...
Un requin particulièrement improbable…
Ah, la naissance d’un couple…
Petit moment de détente.
Un des plus grands prédateurs de tous les temps.
Quand un zébreau risque de devenir un étalon rival, le chef du troupeau n’hésite pas à l’attaquer sous les...
Les indiens Taïnos, les premiers habitants de Cuba, vouaient un véritable culte aux flamants roses ; ils étaient persuadés...
Plus les points d’eau sont occupés, plus la tension monte chez les animaux très territoriaux que sont les hippopotames.
Ce sont des chameaux, ils ont 2 bosses, ils résistent à tout, aux déserts arides, aux grands froids, aux...
Pour le savoir, ces scientifiques étudient des échantillons de peau de requin et les mettent en contact avec différentes...
Partout sur la planète, les saisons rythment les cycles du vivant. En juillet, les calottes glaciaires de l’Arctique commencent à...
Chaque année au printemps, les bisons du parc national de Yellowstone, dans le Montana, entament leur migration. Ce périple...
Quelque part au Nord de l’Islande, une petite fille voit débarquer sur une grève un ours polaire épuisé de...
l’Homme a longtemps pensé que les animaux n’avaient pas d’émotions. Aujourd’hui, les scientifiques nous montrent le contraire. Les animaux...
Dans la forêt primaire de Bialowieza, en Pologne, l’été prend fin, commence alors la saison du rut pour les...
Pour lutter contre le terrorisme, l’aéroport de Moscou entraîne une brigade de chiens au flair redoutable. Ces croisés de...
C’est le retour en France du grand méchant loup ! Méthodiquement éradiqué au cours du 19e siècle, il n’acquière...
Plongez dans les aventures de Bernie, un ourson malais, et son retour à la vie sauvage aux côtés de...
En réalité, les bébés requins sont une cible pour les autres prédateurs, y compris les requins. Les requins femelles...
