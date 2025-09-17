La Grèce a beaucoup à offrir aux visiteurs. Tout au nord du pays s’étend la grande Macédoine. Antique patrie d’Alexandre le Grand, la Macédoine grecque est une région riche, composée de paysages de basses montagnes, de plaines fertiles et d’un littoral égéen découpé, carrefour entre les mondes grec, slave et turc, avec une métropole rayonnante, Thessalonique. Ismaël Khelifa part à la découverte de ce visage moins connu de la Grèce, hors des sentiers battus, dans une région aussi riche qu’authentique.