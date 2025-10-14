Le phénomène de l’e-sport, en constante expansion à l’échelle mondiale, a désormais trouvé sa place au sein du ministère de la défense. Nous avons suivi l’équipe interarmées « Arkhè » pendant plusieurs semaines, en entrainement mais également à l’occasion de la Gamers Assembly, l’un des plus importants tournois d’e-sport d’Europe avec plus de 2 000 joueurs.