Conférence La révolution militaire et la naissance de la modernité La révolution militaire est un concept développé par des historiens pour expliquer les changements radicaux dans les stratégies, tactiques...

Documentaire La face cachée de la Légion Etrangère Si, pour un jeune soldat, la Légion étrangère est « la meilleure famille qu’on ­puisse trouver après un coup...

Documentaire A l’assaut de la montagne Maîtriser les dénivelés, les lignes de crêtes ou les sommets enneigés, ne s’improvise pas. Au fil des décennies, les...

Documentaire Des avions de combat en représentation Rafale et Mirage 2000D. Deux avions de combat emblématiques de l’armée de l’air, engagés sur différents théâtres d’opération. Outils...

Documentaire L’armée de terre est sa dernière chance Marvin enfile le treillis pour faire amende honorable

Documentaire Frégates multi-missions, alerte en haute mer Nous vous proposons d’embarquer à bord de l’Aquitaine, une des frégates multi-missions de la Marine nationale. Sur l’échiquier naval,...

Documentaire Caracal, l’hélicoptère inarrêtable des forces spéciales En août 2016, l’armée du Koweït commande 30 hélicoptères « Caracal » à Airbus. Montant de l’opération : 1,070...

Documentaire L’homme des casernes Pour la première fois, une équipe de cinéma indépendante a pu suivre une école de recrues de fusiliers et...

Documentaire Légion étrangère et tatouages : une longue histoire Découvrez comment les tatouages sont devenus institution dans la légion étrangère !

Documentaire Légion étrangère : pour l’aventure et pour la France Chaque année, environ 8 000 candidats venus du monde entier se présentent au centre de sélection de la Légion...

Documentaire Les Forces Spéciales Britanniques – Special Air Service Le Special Air Service (SAS) est une unité de forces spéciales des forces armées britanniques, créée en 1941 par...

Documentaire L’arme absolue : puissance de feu Le Beowulf est-il à la hauteur de son nom ? Le matador est-il aussi terrifiant qu’il le semble ?...

Documentaire L’histoire du char M4 Sherman De El Alamein à Iwo Jima, des plages de Normandie au coeur de Berlin, de la Sicile aux steppes...

Documentaire Légion étrangère, recrutement à la dure Chaque année, 10 000 jeunes venus du monde entier se présentent au Centre de sélection et d’incorporation de la...

Documentaire Les coulisses de la Garde Républicaine à cheval La garde républicaine à cheval fait souvent fantasmer et attire l’admiration de chacun. Découvrez les coulisses de cet héritage...

Documentaire Paroles de Légionnaires L’année dernière, 8500 hommes ont franchi les barrières du centre de sélection de la Légion étrangère. Qui sont ces...

Documentaire Les coulisses – SMA (1/2) A Koumac, les nouveaux stagiaires du service militaire adapté viennent d’arriver. Dans ce premier épisode, vivez de l’intérieur les...