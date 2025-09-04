Documentaire

Au cœur des Alpes suisses se cache une unité militaire d’élite dont peu connaissent l’existence : le DRA10. Pour la première fois, ces soldats de l’ombre ont accepté d’entrouvrir les portes de leur monde secret. Pendant deux ans, notre équipe a suivi leur parcours, de la sélection impitoyable dans les montagnes du Tessin aux missions périlleuses à l’étranger.

Qui sont ces hommes prêts à risquer leur vie pour la Confédération ? Comment sont-ils choisis et entraînés ? De l’évacuation de Kaboul en 2021 à la protection de l’ambassade suisse à Kiev en 2022, le DRA10 opère dans l’ombre, confronté aux défis uniques d’un pays neutre.

Ce reportage vous emmène au plus près de ces soldats d’élite, révélant leur quotidien intense, leurs doutes, et les controverses qui entourent leurs missions. Entre action haletante et questionnements géopolitiques, découvrez l’histoire méconnue de ces Suisses pas comme les autres, gardiens silencieux de la sécurité nationale.

Une plongée fascinante dans les arcanes d’une unité militaire unique en son genre, qui soulève des questions cruciales sur le rôle des forces spéciales dans un monde en mutation.