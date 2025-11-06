Sous nos pieds, la guerre n’est jamais vraiment finie. Chaque année, 330 démineurs retirent plus de 500 tonnes d’obus, bombes et mines enfouis depuis 14-18 et 39-45. Du Hartmannswillerkopf aux ports de Brest, sur terre comme sous l’eau, suivez ces « soldats de la paix » qui neutralisent des engins encore actifs, racontent l’histoire des champs de bataille, et protègent nos villages, forêts, rivières et chantiers. Radiographies de munitions chimiques, opérations sensibles au cœur des villes, destructions contrôlées en « fourneau »… Un travail titanesque, dangereux, essentiel — et une mémoire que la Terre continue de nous rendre.