Documentaire

Nous traversons la Roumanie, la Hongrie et la Slovénie, pour voir les défis liés à l’accès à l’eau et son partage entre les besoins domestiques et agricoles. En Europe, les villes se développent au détriment des terres arables et de la ressource en eau, obligeant les municipalités à recourir aux stations d’épuration pour traiter les eaux usées.

À Milan, un système ingénieux permet de réutiliser les eaux domestiques pour irriguer les champs. En France, à Lyon, un expert en logistique explique l’impact de la société de consommation sur la distribution, tandis qu’à Rungis, un boucher et un jeune entrepreneur en jeans bio partagent leurs perspectives sur l’évolution du commerce et de la consommation.

L’expédition met en avant le paradoxe de la mondialisation, où les pays occidentaux bénéficient des ressources mondiales tout en ne payant pas le prix de leur empreinte sur l’eau. Pour préserver l’héritage des routes de la soie, il est essentiel de prendre conscience de l’impact de la production et de la consommation d’eau à l’échelle mondiale.

Expédition Kachgar Ep2 – Sur les traces de l’Or Bleu

Réalisateur : Loïc et Geoffroy de La Tullaye