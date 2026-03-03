Documentaire

Le commerce en ligne promet simplicité et économies, mais cette enquête révèle un système où les consommateurs sont régulièrement induits en erreur. Des fausses promotions aux avis bidonnés, le reportage met en lumière des pratiques largement répandues qui faussent la perception des bonnes affaires.

Il s’intéresse également à l’impact environnemental du e-commerce, marqué par le suremballage et le recyclage coûteux des déchets. Face à ces constats, l’enquête présente des alternatives et des pistes pour consommer en ligne de manière plus éclairée et responsable.