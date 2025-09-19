Documentaire

Spectacles à couper le souffle, décors grandioses, chevaux lancés au galop… Le Puy du Fou n’est pas un parc comme les autres. C’est une immersion dans l’Histoire — vivante, vibrante, inoubliable.

Créé par Philippe De Villiers, ce site devenu culte a été sacré meilleur parc du monde.

Chaque année, il attire des millions de visiteurs venus de toute l’Europe pour vivre une aventure hors du temps.

Des gladiateurs aux mousquetaires, du Moyen Âge aux guerres modernes : ici, l’Histoire se joue en live… et on en sort transformé.