Pêcheur est une profession difficile et risquée. Au large pendant plusieurs semaines, ces hommes cumulent de longues heures de...
Les podologues sont plus de 14 000 en France. Ces professionnels de santé abordent les problématiques relatives aux affections...
Le métier de promoteur immobilier est à la croisée de plusieurs compétences : gestion de projet, finance, connaissance du...
Aujourd’hui, direction l’hôpital, et plus précisément la salle d’opération pour suivre une infirmière de bloc opératoire, aussi appelée IBODE....
S’il y a une chose que j’ai apprise en travaillant avec des concessionnaires, c’est ceci : votre prochaine vente...
Pendant des années, ils ont été célèbres. Stars de la télé. Regardés par des millions de téléspectateurs. Puis tout...
Dans le monde des affaires, chaque détail compte. Au-delà des contrats et des négociations, la qualité des relations humaines...
Plus de 2,5 millions de français ont au moins deux emplois. Un chiffre en constante augmentation. Souvent par nécessité...
Les porteurs de charge ont disparu des Alpes et de la plupart des montagnes du Vieux Continent. Les hélicoptères...
Parmi les parcours les plus prestigieux qu’il est possible de suivre après le bac, les écoles de commerce figurent...
Il y a quelques années encore, seuls les très riches s’offraient les services d’un décorateur. Mais avec la floraison...
Cette grande surface de Mantes la Jolie est l’une des plus imposantes du pays : 15 000 m2 entièrement...
Pubs, films, séries… Julie Allione n’est jamais loin de tout ce qui se tourne en Corse. Car c’est bien...
Cela est probablement arrivé à la plupart d’entre nous. Ce moment d’inattention où l’on pense à un problème personnel...
David Cooper, vétérinaire britannique, est responsable de la faune d’une réserve nationale sud africaine. Nous sommes dans l’un des...
De tous les indicateurs de l’emploi, c’est le seul qui est au vert : l’intérim. Et depuis déjà...
Prêts 24 heures sur 24 pour éviter des drames humains, ces urgentistes disposent d’une unité mobile équipée pour parer...
Sur les quais du port de Calais, impossible de ne pas apercevoir Myriam, pêcheuse à pied, un personnage extraordinaire....
Elle est prête à passer les menottes
Dans les 200 lycées agricoles de France, pas de crise des vocations. Entre apprentissage, fous rires et émotions, immersion...
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