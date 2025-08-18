Documentaire

OnlyFans et MYM, le porno 2.0 ! Sur les plateformes, des millions de créateurs de contenus érotiques et pornographiques monétisent des images de leur corps, des vidéos réalisées à domicile. Une promesse d’argent facile pour des modèles, majoritairement des jeunes femmes , et un marché peu contrôlé, peu régulé, propice à de nombreuses dérives…

Sur OnlyFans, il y a 305 millions d’utilisateurs et 4,12 millions de créateurs. Cela représente plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires par an.

A qui profite ce business ?

Derrière les femmes sexy, ce sont des hommes aux manettes ! L’appât du gain attire également ceux que l’on appelle les « agents », ou « managers ». Censés développer la carrière des modèles avec qui ils travaillent, certains prennent parfois totalement le contrôle de leur compte, de leur image et de leur argent. Du proxénétisme 2.0 ?

Quentin gère 7 modèles et empoche 50% des revenus. Il embauche des “chatteurs” pour parler aux clients. Eux, sont payés à la vente de contenus.

Anthony Sirius, lui, forme des centaines de jeunes hommes à devenir agents OnlyFans ou MYM. “Ce qui attire le plus, c’est les femmes blanches. Faut qu’elles soient jeunes, voire très jeunes.”

Envoyé spécial a infiltré ce nouveau marché.

Un reportage de Mathieu Barrère, Marie-Agnès Suquet, Marc Boulay, Clément Voyer, Fabien Rodesh, Adrien Rappoport, Guillaume Viart et Constantin Simon / Auxyma production